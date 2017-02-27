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Salihli Belediyespor’dan Hakem İsyanı

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Salihli Belediyespor’dan Hakem İsyanı
Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda hafta sonu Salihli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Alaşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup olduğu maç sonrası...

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda hafta sonu Salihli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Alaşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalarda bulunan Salihli Belediyespor Voleybol Sorumlusu Mehmet Gürsel, hakem hatalarının maçın sonucuna önemli etki yaptığını söyledi.

Salihli Belediyespor olarak Türk voleyboluna her daim katkı sağlamak için uğraş verdiklerini kaydeden Salihli Belediyespor Voleybol Sorumlusu Mehmet Gürsel, "Voleybolun Türkiye'deki en büyük sorunu olan seyircisizlik sorununu, biz tüm maçlarımızı kapalı gişe oynayarak çözmüş bulunmaktayız. Ayrıca Salihli halkı olarak da Türk voleyboluna değer veriyoruz. Fakat özellikle bu sene tüm kulüplerin ortak düşüncesi hakem hatalarıdır. Pazar günü oynadığımız Alaşehir maçının özellikle uzatma seti olan 5'inci setinde, durum 8-8 iken neredeyse yarım metre içeride olan topu dışarı da kararı verdi. Maçı yöneten hakem, bunun karşısında haklı olarak itiraz eden takımımıza birde kırmızı kart gösterip bizim olan sayıyı 2 sayı şeklinde rakip takıma verdi. Biz Salihli Belediyespor Kulübü olarak bu kararların kasıtlı verildiğini düşünüyoruz" dedi.

Gürsel, yarım metre içerde olan topun, dışarıda verildiği görüntülerinin yer aldığını belirterek, bu görüntüyü Türkiye Voleybol Federasyonu yetkililerine gönderdiklerini söyledi.

Salihli Belediyespor’dan Hakem İsyanı

Salihli Belediyespor’dan Hakem İsyanı

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