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Salihli Belediyesporlu Bingöl Ve Gezer’e Milli Görev

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Salihli Belediyesporlu Bingöl Ve Gezer’e Milli Görev
Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı judocuları Kadir Bingöl ve Sevgi Gezer Milli Takım kampına davet edildi.

Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı judocuları Kadir Bingöl ve Sevgi Gezer Milli Takım kampına davet edildi.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından 11-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen uluslararası judo çalışma kampına katılan Yeşil-Beyazlı Judocular Bingöl ve Gezer, hem Türkiye'yi hem de Salihli'yi başarıyla temsil etti. Antalya'da gerçekleştirilen uluslararası judo kampına Türkiye başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Litvanya, Danimarka, Lüksemburg, Bulgaristan, Gürcistan, Macaristan, Ukrayna ve İtalya'dan gelen sporcular katıldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, Milli Takım kampına davet edilen Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcuları Kadir Bingöl ile Sevgi Gezer'i tebrik ederek başarılar diledi.

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