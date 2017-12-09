Salihli Chp’de Kocabıyık Yeniden Seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Salihli İlçe Başkanlığının 36'ncı olağan genel kurulunda mevcut başkan İsmet Kocabıyık, yeniden ilçe başkanı seçilerek...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Salihli İlçe Başkanlığının 36'ncı olağan genel kurulunda mevcut başkan İsmet Kocabıyık, yeniden ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi.

CHP Salihli İlçe Teşkilatı, yapılan delege seçimlerinin ardından, olağan genel kurulunu Dostlar Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını CHP Manisa eski Milletvekili Hasan Ören'in yaptığı kongrede, başkanlık için İsmet Kocabıyık beyaz liste ile Mehmet Şanver ise mavi liste ile yarıştı. Kongrede kullanılan oyların 200'ünü alan İsmet Kocabıyık, yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Mehmet Şanver ise 191 oy alırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Genel kurula katılan tüm delegelere teşekkür eden CHP İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık, "Bugüne kadar hep elimizi taşın altına koyduk, bundan sonra partimizi hedefi ulaştırma konusunda çalışmalarımızı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hedefimiz 2019 yerel seçimlerinde, emanet olarak verdiğimiz Salihli Belediye Başkanlığını geri kazanmaktır. Her zaman olduğu gibi, bundan sonra da Salihli'de CHP rüzgarı estirmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Salihli ilçe olağan genel kurulunda kırmızı ve beyaz listenin başkanlık için yarıştığını ifade eden CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ise "Artık bundan sonra kırmızı-beyaz var, biriz ve birlikteyiz. Hedefimiz Salihli Belediyesini alarak, belediye burçlarına altı oku dikeceğiz" diye konuştu.

İsmet Kocabıyık başkanlığındaki CHP Salihli ilçe yönetimi; Hasan Yalabık, Ahmet Tekin, Doğan Aksoy, Serkan Alkan, Taha Gür, Necati Apak, Ünal Koku, Gülay Turan, Mehmet Ateş, Melek Ergül, Yurtbay Koçak, Sibel Yalvaç, Ayşegül Çobanoğlu, Burak Kultaş, Cansu Uysal, Ziya Durasıllı, Hüseyin Güzeldere, Olgun Özbudak, Özge Evren Sakarya, Buse Gülfidan, Şerif Temurtaş, Veli Efe, Gülver Fatma İlhan ve Zeki Şentürk'ten oluştu.