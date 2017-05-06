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Salihli Devlet Hastanesinde Başarılı Operasyon

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Salihli Devlet Hastanesinde Başarılı Operasyon
Salihli Devlet Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle gelen ve kolon kanseri teşhisi konulan 64 yaşındaki hasta yapılan başarılı operasyonla sağlığına...

Salihli Devlet Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle gelen ve kolon kanseri teşhisi konulan 64 yaşındaki hasta yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 64 Süleyman Sarı, karın ağrısı şikayetiyle Salihli Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerden kendisine kolon kanseri teşhisi konulan Sarı, ameliyata alındı. Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Çağdaş Kozakoğlu ve Op. Dr. Avni Göllü tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla Sarı, sağlığına kavuştu. Gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Op. Dr. Göllü, "Hastamız karın ağrısı ve dışkıda gizli kan pozitifliği şikayeti ile geldi. Yapılan kolonoskopi sonucunda kolon kanseri teşhisi konuldu.Gerekli tetkikler yatırılarak yapıldı. Kapalı yöntemle kalın bağırsak kanseri ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası takiplerinde problem olmayan hasta sağlığına kavuştu. Hastanemizde genel cerrahi ekibi tarafından daha önce de yapılan bu ameliyat bu hastamıza da başarılı bir şekilde uygulanmış olup bu tür ameliyatları yapabilecek imkan ve ekibe sahibiz" dedi.

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Sarı ise, "Çok acı çekiyordum ve çok da umutsuzdum. Ama doktorlarımıza inandım. Ameliyat olduğum için burada böyle bir hastanede yattığım için doktorlarım başta olmak üzere tüm ameliyathane ve genel cerrahi servis ekibine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Gökhan Gürsoy ise hastanede özellikli operasyonların yapılabildiğini belirterek ekibine teşekkür etti.

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