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Salihli Fakültesinin İlk Öğrencisi Başkan Kayda’yla Buluştu

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Salihli Fakültesinin İlk Öğrencisi Başkan Kayda’yla Buluştu
Salihli'de bu yıl faaliyete geçen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ilk öğrencisi Seçil Aydın, Salihli Belediye...

Salihli'de bu yıl faaliyete geçen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ilk öğrencisi Seçil Aydın, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Salihli Belediye Meclisinin aldığı karar ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında Salihli Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanarak eğitime başlayan Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ilk öğrencisi olan Seçil Aydın, Salihli'ye 4 yıllık fakülte kazandıran Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Üniversite tercih listesinde ilk sıraya Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini yazdığını belirten Seçil Aydın, "Ailemle beraber Salihli'de yaşıyorum. Yaşadığım şehirde çok istediğim Maliye Bölümü'nün olması benim için büyük bir şanstı. Onun için Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü birinci sırada tercih ederek fakülteye kayıt oldum. Salihli'ye fakülte kazandırdığı ve beni çok mutlu ettiği için Belediye Başkanımız Zeki Kayda'ya teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Manisa'nın büyük ilçelerinden biri olan Salihli'ye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kazandırmanın gururu ve onurunu taşıdığını ifade eden Başkan Kayda, fakültenin ilk öğrencisi olan öğrenci Seçil Aydın'a nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ederek eğitim hayatında başarılar diledi. Eğitimci bir belediye başkanı olarak eğitime her zaman önem verdiğini vurgulayan Başkan Kayda, "Salihli'de eğitim düzeyi Manisa ve Türkiye ortalamasının çok üzerinde ancak şehrimizde 4 yıllık bir fakülte yok. Salihli'ye üniversite sözü vermiştim. Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini şehrimize kazandırarak bu sözümü yerine getirdim. Sizin gibi gelecek vaat eden tüm öğrencilerimiz için ne yapsak azdır. Bizler sizin için Salihli'ye fakülte kazandırdık. Çok çalışarak iyi yerlere geldiğinizde, ne kadar güzel bir iş başarmış olduğumuzu bir kez daha anlayacağız. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Kayda, Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ilk öğrencisi olan Seçil Aydın'ı tebrik ederek ödüllendirdi.

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