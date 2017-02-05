Salihli Filede Kendi Evinde Kaybetti

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, 1-0 öne geçtiği maçta rakibi Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenildi.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, 1-0 öne geçtiği maçta rakibi Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenildi.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu'nda mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 19'uncu haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Belediye Spor Salonu'nda oynanan, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile voleybol severlerin izlediği maçta ilk seti 25-18 kazanan yeşil-beyazlı ekip 1-0 öne geçti. Ancak maçta 2.seti 18-25, 3.seti 12-25 ve 4.seti 16-25 konuk ekip Balıkesir Büyükşehir Belediyespor kazanınca, salondan 3-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. Salihli Belediyespor bu mağlubiyet ile grupta 24 puanda kalırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise puanını 37'ye çıkardı.