Salihli İmam Hatip Lisesi Güreşte İl Şampiyonu Oldu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi, güreşte Manisa şampiyonu oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi, güreşte Manisa şampiyonu oldu.

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile okul sporları tarafından düzenlenen okullar arası il birinciliği güreş müsabakaları 160 sporcunun katılımı ile Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalarda Manisa'nın çeşitli liselerinde okuyan sporcular kilolarına göre mücadele etti. Müsabakalarda Beden Eğitimi Öğretmeni Ulvi Kürşat Bayram yönetimindeki Salihli Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri il birincisi oldu. Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2. olduğu güreş müsabakalarında Turgutlu Ticaret Meslek Lisesi ve Turgutlu İmam Hatip Lisesi ise 3. oldu. Güreş müsabakalarında sıralamada yer alan okulların Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edeceği öğrenildi.