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Salihli Kazak Türkleri’nden Şehitler Anısına Lokma Hayrı

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Salihli Kazak Türkleri’nden Şehitler Anısına Lokma Hayrı
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kazak Türkleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Gençlik Kolları tarafından şehitler anısına lokma hayrı düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kazak Türkleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Gençlik Kolları tarafından şehitler anısına lokma hayrı düzenlendi.

Kent Meydanı'nda düzenlen lokma hayrına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, tüm şehitler için dua edildi. Lokma hayrına başta Kaymakam Turgut Çelenkoğlu olmak üzere Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Ak Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Türkiye Harp Malulü, Gazi, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Şube Başkanı Abdullah Varol, Kazak Türkleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Şükrü Ali Eren ile Kazak Türkleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Çelenkoğlu ve Belediye Başkanı Kayda'ya Kazak Çapanı'nın giydirildiği lokma hayrı etkinliğinde konuşan Kazak Türkleri Gençlik Kolları adına Ergün Kerey, vatan uğruna canını veren tüm şehitler ile 15 Temmuz şehitleri ve Türkistan şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Lokma hayrı etkinliği okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua ile son buldu.

Salihli Kazak Türkleri’nden Şehitler Anısına Lokma Hayrı

Salihli Kazak Türkleri’nden Şehitler Anısına Lokma Hayrı

Salihli Kazak Türkleri’nden Şehitler Anısına Lokma Hayrı

Salihli Kazak Türkleri’nden Şehitler Anısına Lokma Hayrı

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