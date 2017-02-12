Salihli Kocaçeşmespor’dan Bol Gollü Galibiyet

Veli Özdemir yönetimindeki Salihli Kocaçeşmespor, kendi sahasında konuk ettiği Balıkesir ekibi Erdekspor'u 6-1 yenerek, 3 puanın sahibi oldu.

Veli Özdemir yönetimindeki Salihli Kocaçeşmespor, kendi sahasında konuk ettiği Balıkesir ekibi Erdekspor'u 6-1 yenerek, 3 puanın sahibi oldu.

Bölgesel Amatör Lig(BAL) 9. Grupta Manisa'yı temsil eden ekiplerden olan Salihli Kocaçeşmespor, ligin 18'inci haftasında grubun son sıralarında bulunan Erdekspor'u kendi konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan Murat Emre Koçyiğit, Turgut Özkasapoğlu ve Melih Uslu hakem üçlüsünün yönettiği maçta Kocaçeşmespor, rakibini 6-1 yendi.

Karşılaşmada ev sahibi ekip Salihli Kocaçeşmespor'u galibiyete taşıyan golleri Sercan (2), Nihat (3) ve Orhan atarken, Erdekspor'un tek golünü ise Çağatay attı.

Salihli Kocaçeşmespor aldığı bu galibiyet ile puanını 28'e çıkarırken, Erdekspor ise 8 puanda kaldı.