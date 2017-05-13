Salihli Masal Ormanı Parkı Start Aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi ve ihalesi yapılan Salihli Masal Ormanı Parkı'nda inşaat çalışmaları başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi ve ihalesi yapılan Salihli Masal Ormanı Parkı'nda inşaat çalışmaları başladı.

Gümüşçayı Rekreasyon Alanında 38 bin metrekarelik alanı kapsayan Masal Ormanında; masal kahramanları, her yaş grubuna ait oyun grupları, atlıkarınca, eğlence duvarı ve eğitsel masallar, çeşitli etkinlik alanları, çocukların eğlenip öğrenebileceği masal etkinlik ve oyun alanları gençler için adrenalin parkuru, aileler için kafe, amfi ve seyir terasları yer bulacak. Ayrıca alan içerisinde bisiklet yolu, koşu parkuru ve açık spor alanları da mevcut olacak.

Salihli'nin ve özellikle çocukların hayal dünyasına hitap edecek olan Masal Ormanı Parkı projesinin önemli bir proje olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihli'nin sosyalleşmesine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte halkımıza en iyi hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Çocukların gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacak olan ve onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak bu dev proje nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Salihli'ye ve çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.