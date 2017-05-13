  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 25 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 17 °C

Salihli Masal Ormanı Parkı Start Aldı

» »
Salihli Masal Ormanı Parkı Start Aldı
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi ve ihalesi yapılan Salihli Masal Ormanı Parkı'nda inşaat çalışmaları başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi ve ihalesi yapılan Salihli Masal Ormanı Parkı'nda inşaat çalışmaları başladı.

Gümüşçayı Rekreasyon Alanında 38 bin metrekarelik alanı kapsayan Masal Ormanında; masal kahramanları, her yaş grubuna ait oyun grupları, atlıkarınca, eğlence duvarı ve eğitsel masallar, çeşitli etkinlik alanları, çocukların eğlenip öğrenebileceği masal etkinlik ve oyun alanları gençler için adrenalin parkuru, aileler için kafe, amfi ve seyir terasları yer bulacak. Ayrıca alan içerisinde bisiklet yolu, koşu parkuru ve açık spor alanları da mevcut olacak.

Salihli'nin ve özellikle çocukların hayal dünyasına hitap edecek olan Masal Ormanı Parkı projesinin önemli bir proje olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihli'nin sosyalleşmesine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte halkımıza en iyi hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Çocukların gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacak olan ve onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak bu dev proje nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Salihli'ye ve çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.

Salihli Masal Ormanı Parkı Start Aldı

Salihli Masal Ormanı Parkı Start Aldı

Salihli Masal Ormanı Parkı Start Aldı

Salihli Masal Ormanı Parkı Start Aldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altıeylül’de Zara Coşkusu13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:43
  • Sportif Amatör Olta Balıkçıları Mevzuat Semineri Düzenlendi13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • Didim’de Engelliler Haftası 3 Gün Kutlanacak13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • Başkan Tutal’dan Anneler Günü Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Bayındır’ın Çiçekleri Sarıgöl’ü Süslüyor13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Yusuf Ziya Yüce: Halkla İlişkiler Sadece Organizasyon Yapmak Değildir13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Yıldırımlı Yüzücüler Havuzdan ‘Altın’ Çıkardı13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Emniyet Yetkilileri Küçük Yunus’un Ailesini Ziyaret Etti13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • “Üniversitemi Seçiyorum” Fuarı Bağcılar’da Açıldı13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:28
  • Gençlik Şöleninde Pera Konser Verecek13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti