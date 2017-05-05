Salihli Osb Müteşebbis Heyeti Toplandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyet toplantısı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyet toplantısı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında gerçekleştirildi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda Vali Güvençer başkanlığında gerçekleştirilen müteşebbis heyet toplantısına, İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Toplantıda, 1. etap OSB "deki çalışmalar ile 2.etap OSB'deki tahsisler ve başvurular ele alınarak değerlendirildi. Ayrıca, yatırımcıların talepleri doğrultusunda sanayi parsel tahsislerinin başladığı 2.etap OSB'nin alt yapı ihalesi için yönetim kuruluna yetki verildi.