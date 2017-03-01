Salihli Osb’ye 15 Firmadan 400 Milyonluk Yatırım

Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, 15 firmanın 2. etaptaki bin 355 dönüm sanayi...

Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, 15 firmanın 2. etaptaki bin 355 dönüm sanayi parseli için resmi başvuruda bulunduğunu söyledi.

Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, OSB'nin 2. etabıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Salihli OSB 2. etapta kamulaştırılan toplam bin 355 dönüm sanayi parselinin yatırımcılara sunulduğunu kaydeden Başkan Kayda, OSB yatırımcıların çekilmesi sonucunda kurulacak yeni fabrika ve tesislerle birlikte Salihli'de işsizliğin de önleneceğini vurguladı. Başkan Kayda, "Salihli OSB'nin gelişmesi ve ilçeye ekonomik değer katması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kamulaştırma çalışmalarını tamamladığımız 2. etapta bin 355 dönüm sanayi parseli için 15 firma resmi başvuru yaptı. Bu firmaların Salihlimizde gerçekleştireceği ekonomik yatırımın maliyeti ise 400 milyon lira olacak. Bu büyüklükteki bir yatırım hem Salihli'nin gelişimi hem de işsizliğin önlenmesi için çok önemli. Mart ayından itibaren firmalara arsa tahsisleri yapılarak sözleşme imzalayacağız. Salihlimize hayırlı olsun" dedi.