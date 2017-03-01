  • BIST 89.007
  • Altın 146,166
  • Dolar 3,6688
  • Euro 3,8619
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 16 °C

Salihli Osb’ye 15 Firmadan 400 Milyonluk Yatırım

» »
Salihli Osb’ye 15 Firmadan 400 Milyonluk Yatırım
Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, 15 firmanın 2. etaptaki bin 355 dönüm sanayi...

Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, 15 firmanın 2. etaptaki bin 355 dönüm sanayi parseli için resmi başvuruda bulunduğunu söyledi.

Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, OSB'nin 2. etabıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Salihli OSB 2. etapta kamulaştırılan toplam bin 355 dönüm sanayi parselinin yatırımcılara sunulduğunu kaydeden Başkan Kayda, OSB yatırımcıların çekilmesi sonucunda kurulacak yeni fabrika ve tesislerle birlikte Salihli'de işsizliğin de önleneceğini vurguladı. Başkan Kayda, "Salihli OSB'nin gelişmesi ve ilçeye ekonomik değer katması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kamulaştırma çalışmalarını tamamladığımız 2. etapta bin 355 dönüm sanayi parseli için 15 firma resmi başvuru yaptı. Bu firmaların Salihlimizde gerçekleştireceği ekonomik yatırımın maliyeti ise 400 milyon lira olacak. Bu büyüklükteki bir yatırım hem Salihli'nin gelişimi hem de işsizliğin önlenmesi için çok önemli. Mart ayından itibaren firmalara arsa tahsisleri yapılarak sözleşme imzalayacağız. Salihlimize hayırlı olsun" dedi.

Salihli Osb’ye 15 Firmadan 400 Milyonluk Yatırım

Salihli Osb’ye 15 Firmadan 400 Milyonluk Yatırım

Salihli Osb’ye 15 Firmadan 400 Milyonluk Yatırım

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlkay Karabulut Keleş Ameliyat Oldu01 Mart 2017 Çarşamba 16:58
  • Kavram’dan Dayanışma Programı01 Mart 2017 Çarşamba 16:58
  • Müdür Çelebi’nin Hakkari Ziyareti01 Mart 2017 Çarşamba 16:58
  • Başkan Kocamaz Taksicilerle Buluştu01 Mart 2017 Çarşamba 16:53
  • Feyzioğlu Ve Batum Gmis’e Ziyaret01 Mart 2017 Çarşamba 16:53
  • Edirne’de Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı01 Mart 2017 Çarşamba 16:53
  • Başarılı Sporcular Uedaş Tarafından Ödüllendirildi01 Mart 2017 Çarşamba 16:53
  • Okul Servis Şoförlerine Trafik Eğitimi Verildi01 Mart 2017 Çarşamba 16:48
  • Vergi Dairesinden Satso’ya Ziyaret01 Mart 2017 Çarşamba 16:48
  • Jandarmanın Dikkati Hırsızları Yakalattı01 Mart 2017 Çarşamba 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti