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Salihli Tso’dan

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Salihli Tso’dan
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın genç üyeleri Salihli'de üretim yapan firmaları ziyaret etti.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın genç üyeleri Salihli'de üretim yapan firmaları ziyaret etti.

Salihli TSO'nun genç üyelerinden oluşan A Takımı, Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Zertum ve Farmavet firmalarını ziyaret etti. Ziyarette Zertum firma sahibi Sarp Yamaç Er ve eşi Alime Er, A Takımı üyelerine tesis ve üretim safhaları hakkında bilgi verdi. Salihli TSO A Takımı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 2.ziyaretini ise Farmavet'e gerçekleştirdi. Ziyarette A Takımı üyelerini Farmavet Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Petekkaya bilgilendirdi.

Ziyaretler hakkında konuşan, A Takımı Başkanı Recep Bayraktar "Kendi sektörüne farklılık katmak ve sağlıklı hayvan yemi üretiminde ısrarcı olduğunu görmekten mutluluk duyduğumuz Farmavet'e bizleri misafir ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Sizler gibi büyük yatırımcıları Salihli'de görmek bizlere umut veriyor" dedi.

Salihli Tso’dan

Salihli Tso’dan

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