Salihli Türk Ocakları Kongre Yaptı

Türk Ocakları Salihli Şubesinin olağan kongresinde Ersin Aybar 4. kez başkanlığa seçildi.

Türk Ocakları Salihli Şubesinin olağan kongresinde Ersin Aybar 4. kez başkanlığa seçildi.

Salihli Türk Ocakları 6. olağan kongresini hizmet binasında gerçekleştirildi. MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı ile ocak üyelerinin katıldığı kongrenin divan başkanlığını Avukat Turan Türkdoğru yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut başkan Ersin Aybar, yeniden Türk Ocakları Salihli şube başkanı seçildi. Aybar'ın 4. kez başkan seçildiği öğrenildi. Kongrede konuşan Türk Ocakları Salihli Şube Başkanı Ersin Aybar, 1912 yılında kurulan Türk Ocaklarının 105 yıllık asır bir çınar olduğunu söyledi. Türk Ocaklarının 1915 yılında Salihli'de kurulduğunu ve o yılda istasyon mevkisine şehitlik anıtı yaptırıldığını anımsatan Aybar, 100.kuruluş yılında Salihli'ye 100. Yıl Anıt Çeşmesi kazandırdıklarını, şimdi de Türk Ocakları Meydanını Salihli'ye kazandırdıklarını söyledi.

Ersin Aybar başkanlığındaki Türk Ocakları Salihli yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Musa Akyol, İsa Uysal, Mehmet Kocatürk, Hüseyin Gülbahçe, Erdoğan Adıgüzel, Hüseyin Aşan, İsmail Görgülü, Yaşar Özkan, Hüseyin Yılmaz, Adnan Aras, Süleyman Kızıltuğ, Salih Beycan, Fevzi Çakmak