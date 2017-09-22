Salihli’de 114 Kilometre Yol Asfaltlandı

Salihli Belediyesi, şehir merkezinde yürüttüğü 2017 yılı asfalt çalışmaları kapsamında 114 bin 600 metrekarelik yolu asfaltladı.

Salihli Belediyesi, şehir merkezinde yürüttüğü 2017 yılı asfalt çalışmaları kapsamında 114 bin 600 metrekarelik yolu asfaltladı.

Asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam eden Salihli Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan mahalle ve sokakların yollarını asfaltlıyor. Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Mahallesinde 71 Sokakta başlattığı çalışmalar kapsamında, iş makineleriyle kazınan ve temizlenen sokağın bozuk yollarına 7 bin 400 metrekare uzunluğunda asfalt atıldı. Son atılan asfaltlarla birlikte ilçede 2017 yılı asfalt çalışmaları kapsamında 114 bin 600 metrekarelik yolu asfaltladı. Şehir merkezinde bozulan eski yolları bakıma alarak, belediye ekiplerinin yaptığı asfaltlama çalışmalarıyla kent içi ulaşımı sorunsuz hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "İlçe merkezi ile mahallelerimizde sürdürdüğümüz çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bir taraftan projeleri hayata geçirirken, bir taraftan da yıpranan ve deforme olan yolları asfaltlıyoruz. Projelerimizin de tamamlanmasıyla birlikte Salihlimiz daha da prestij kazanarak büyük ve modern bir şehir havasına bürünecek" diye konuştu.