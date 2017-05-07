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Salihli’de 8 Bin Kişilik Hayır Yemeği

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Salihli’de 8 Bin Kişilik Hayır Yemeği
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyraz Mahallesinde bu yıl 13.'sü gerçekleştirilen Arap Dede etkinliklerinde 8 bin kişiye hayır yemeği verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyraz Mahallesinde bu yıl 13.'sü gerçekleştirilen Arap Dede etkinliklerinde 8 bin kişiye hayır yemeği verildi.

Poyraz Mahallesinde, mahalle muhtarlığı ve mahalle sakinleri tarafından geleneksel olarak düzenlenen Arap Dede hayır yemeğinin bu yıl 13.'sü gerçekleştirildi. Arap Dede hayrına Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar ve mahalle sakinleri katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunması ile başlayan etkinliklerde katılımcılara kazanlarda ve güveçler de hazırlanan yöresel yemekler ikram edildi. Mevlid-i Şerif'in okunduğu etkinliklerde halk inanışına göre Alperen olduğu düşünülerek ziyaret edilen Arap Dede'nin kabri başında binlerce vatandaş dualar okudu. Arap Dede hakkında bilgi veren Salihli Kültür Merkezi Müdürü Mehmet Bilgi, "Horasan Erenleri adıyla verilen Ahmet Yesevi Dergahından yetişmiş Horasan erenlerindendir. Bunlar Anadolu'nun 1071'den önce manevi fetihlerde çok önemli rol oynamış şahsiyetlerdir" dedi.

Mahalle halkı olarak birlik ve beraberlik içersinde 13. Arap Dede hayrını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Poyraz Mahalle Muhtarı Zeki Girgin ise "Mahalle halkı olarak hayır yemeğini kimseden destek almadan, imece usulü ile gerçekleştirdik. Halkımızın desteği ile 8 bin kişiye yemek ikramında bulunduk. Hayır yemeğini önümüzdeki yıllarda da düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Salihli’de 8 Bin Kişilik Hayır Yemeği

Salihli’de 8 Bin Kişilik Hayır Yemeği

Salihli’de 8 Bin Kişilik Hayır Yemeği

Salihli’de 8 Bin Kişilik Hayır Yemeği

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