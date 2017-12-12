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Salihli’de Engeller Yüzerek Aşılıyor

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Salihli’de Engeller Yüzerek Aşılıyor
Salihli Belediyesi, Atatürk Spor Salonu'nda bulunan Yarı Olimpik Yüzme havuzunda Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören down sendromlu ve otizmli 15 çocuklara...

Salihli Belediyesi, Atatürk Spor Salonu'nda bulunan Yarı Olimpik Yüzme havuzunda Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören down sendromlu ve otizmli 15 çocuklara yönelik yüzme kursu ile özel öğrencilerin gelişimine destek sağlamaya devam ediyor.

Salihli Belediyesi, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla başlattığı "Engelleri Yüzerek Aşalım" projesiyle engellileri hayata bağlıyor. Yüzme öğrenip, uzman eğitmenler eşliğinde serin sularla buluşup, kulaç atmanın keyfini yaşayan özel öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıyor.

Havuza gelen özel öğrencilerin, alanında uzman eğitmenler nezdinde hem yüzmeyi öğrendikleri hem de gönüllerince eğlendiklerinin altı çizen Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Bu özel ve güzel çocuklarımızın imkan verildiğinde neler başardığını görmek bizlere mutluluk veriyor. Onların gözlerinde gördüğümüz heyecan ve mutluluk paha biçilemez" dedi.

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