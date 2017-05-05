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Salihli’de Eski Başkan Keskiner, 5. Yılında Unutulmadı

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Salihli’de Eski Başkan Keskiner, 5. Yılında Unutulmadı
Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve 5 Mayıs 2012 yılında hayata veda eden Zafer Keskiner, ölümünün 5. yılında asri...

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve 5 Mayıs 2012 yılında hayata veda eden Zafer Keskiner, ölümünün 5. yılında asri mezarlıktaki mezarı başında anıldı.

Keskiner'in kabri başında düzenlenen anma programına oğlu Mehmet Keskiner, CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık, meclis üyeleri ile sevenleri katıldı. Anma programında konuşan Yazar Gülgün Yalvaç, Zafer Keskiner'i anlatacak kelimeler bulamadığını ifade etti. Manevi kızı olarak Keskiner'i hiçbir zaman unutmayıp, unutturmayacağını vurgu yapan Yalvaç "Ben yaşadığım sürece onu anmaya devam edeceğim" dedi.

Salihli halkının efsane başkan Zafer Keskiner'i kentte yaptığı hizmetlerle hatırladığını ifade eden CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık ise "Salihli'yi, kültür ve sanat şehri yapan Zafer Keskiner'i aramızdan ayrılışının 5.yılında rahmetle anıyorum" dedi.

Anma programı Kur'an-ı Kerim'in okunup dualar edilmesiyle son buldu.

Salihli’de Eski Başkan Keskiner, 5. Yılında Unutulmadı

Salihli’de Eski Başkan Keskiner, 5. Yılında Unutulmadı

Salihli’de Eski Başkan Keskiner, 5. Yılında Unutulmadı

Salihli’de Eski Başkan Keskiner, 5. Yılında Unutulmadı

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