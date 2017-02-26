Salihli’de Kazanan Somaspor Oldu

Salihli Ramiz Turan Stadı'nda oynanan kritik Salihli Kocaçeşmespor-Somaspor karşılaşmasını konuk ekip Somaspor 1-3 kazandı.

Salihli Ramiz Turan Stadı'nda oynanan kritik Salihli Kocaçeşmespor-Somaspor karşılaşmasını konuk ekip Somaspor 1-3 kazandı.

Bölgesel Amatör Lig(BAL) 9. Grupta kümede kalma mücadelesi veren Salihli Kocaçeşmespor, ligin 20. haftasında Ramiz Turan Stadı'nda Somaspor'u konuk etti. Murat Çolak, İshak Demir ve Yusuf Batuhan Yıldızlar hakem üçlüsünün görev yaptığı karşılaşmayı konuk ekip, 1-3 kazanarak, 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmada konuk ekip Somaspor'u galibiyete taşıyan golleri 22. ve 61. dakikalarda Bilal ve 57. dakikada Binehan atarken, Salihli Kocaçeşmespor'un tek golünü ise 70. dakika Sercan attı. Maçta 70. dakikada Somaspor'dan Binehan, 87. dakikada da Salihli Kocaçeşmespor'dan Şerif Ali ikinci sarıdan gördükleri kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Karşılaşma sonrası Salihli Kocaçeşmespor 28 puanda kalırken, Somaspor ise puanını 38'e yükseltti.