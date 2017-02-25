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Salihli’de Minik Tema’cılara Rozet Takıldı

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Salihli’de Minik Tema’cılara Rozet Takıldı
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Salihli İlçe Temsilciliği tarafından minik öğrencilere gönüllü...

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Salihli İlçe Temsilciliği tarafından minik öğrencilere gönüllü olmaları dolayısıyla rozet takıldı.

TEMA Salihli İlçe Temsilciliği tarafından Kurtuluş Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri ve öğretmenine TEMA gönüllüsü olmaları dolayısıyla rozetleri ve gönüllülük kartları takdim edildi. Törende konuşan Tema Vakfı Salihli İlçe Temsilcilisi İbrahim Ateş, gönüllü oldukları için öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Düzenlenen törende, öğrencilere TEMA gönüllü kartları dağıtılıp TEMA rozetleri takıldı. Tema Vakfı Salihli İlçe Temsilciliği'nden Volkan Kaz, TEMA Vakfı'na gönüllü olmanın, önce toprağı daha sonra suya, havayı ve doğayı korumak olduğunu söyledi. Kaz, Vakfın ülke genelinde eğitim programları düzenlediğini, binlerce öğrencinin bu eğitimler ile doğa eğitimi alarak bilinçlendiğini belirtti. Ayrıca vakfın savunuculuk hizmetleri, doğa-tarım projelerinden bahsetti.

Etkinliklerin sosyal aktivite açısından faydalı olduğunu söyleyen Kurtuluş Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu İlkokulu Okul Müdürü Sedat Günay ise "TEMA Vakfı'na destek vermeye devam edeceğiz. Ağaç ve orman sevgisini küçük yaştaki çocuklarımıza aşılamak ve doğayı koruma adına gerçekleştirilen bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan yavrularımıza yaptığımız etkinliklerle orman sevgisini kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Salihli’de Minik Tema’cılara Rozet Takıldı

Salihli’de Minik Tema’cılara Rozet Takıldı

Salihli’de Minik Tema’cılara Rozet Takıldı

Salihli’de Minik Tema’cılara Rozet Takıldı

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