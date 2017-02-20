Salihli’de Ruhsatsız Tabanca Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmada, Sart Mahallesi'nde ikamet eden H.D.'nin (39), ruhsat silah taşıdığı ihbarı alındı. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Alşen öncülüğünde düzenlenen operasyonda, H.D.'nin üst aramasında 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet 7.65 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli H.D. adli mercilere çıkarılmak üzere gözaltına alındı.