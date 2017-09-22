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Salihli’de Servis Araçları Tek Çatı Altında Toplandı

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Salihli’de Servis Araçları Tek Çatı Altında Toplandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde hizmet veren servis araç sürücüleri S.S. Salihli Umum Servis Araçları Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifini kurarak tek çatı...

Manisa'nın Salihli ilçesinde hizmet veren servis araç sürücüleri S.S. Salihli Umum Servis Araçları Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifini kurarak tek çatı altında toplandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde servis araç sürücülerinin tek çatı altında toplanması amacıyla kurulan S.S. Salihli Umum Servis Araçları Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifini düzenlenen törenle hizmete açıldı. Atatürk Mahallesi Aktaş İş Hanındaki kooperatif açılış töreninde konuşan Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, tüm sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Açılış konuşmasını yapan Kooperatif Başkanı Ayşe Ünal, kente görev yapan servis araçlarını tek çatı altında toplamak amacıyla bu yola çıktıklarını söyledi. Kooperatifin tüm üyelerine ayrım yapmaksızın hizmet vereceğini ifade eden Ünal, tüm servis araç sahiplerini kooperatife üye olmaya davet ederek, tüm üyelere daha bol kazançlı yıllar diledi.

Servis araçlarının tek çatı altında toplayan S.S. Salihli Umum Servis Araçları Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi'nin hizmette ivme kazandıracağını ifade eden Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, esnafın yapmış olduğu bu girişimi taktir ettiğini söyledi. Bu girişimin taşıyıcı esnafına hayırlı olmasını dileyen Dağıstanlı, servis araçlarının yapmış olduğu hizmetin karşılığını alamadığına dikkat çekti. Özellikle özel okulların yeni araç ve kaliteli hizmet istediklerine vurgu yapan Dağıstanlı "Bu isteklerinde tamamen haklılar. Ancak esnafıma servis ücreti ödemeye geldiğinde, velilerden tahsil edilen ücretlerin yarısını veya yarısına yakınını esnafımıza yansıtmıyorlar. Lütfen bu servis araçları, bizim evlatlarımızı, okullarına götürüyor. Bu konuda duyarlı olalım" dedi.

Toplu taşımanın öneminden söz eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise "Eğitim camiasında yıllarca yer alan bir Belediye Başkanı olarak toplu taşımanın, öğrenci taşımanın ne olduğunu en iyi bilenlerdenim. Büyükşehir Yasasının gelmesiyle birlikte toplu taşımada çok büyük bir devrim gerçekleştirerek şehir içi ulaşımı modernleştirdik. Yine Güven Otobüsleri ile Öz Salihli otobüslerini bir araya getirerek sorunları hallettik. Birkaç gün önce köy ve beldelerimizdeki toplu ulaşımı da çözdük. 43 modern araçla insanımızı taşımaya başladık. Tabi bize düşen görev bu araçlara uygun yolları yapmak ve en kısa zamanda açmak. Bununda gerçekleşmesi için büyük bir çaba içerisindeyiz. Yeni kurulan kooperatifin Salihli'mize bir kalite getireceğini ve standartları yükselteceğini düşünüyorum. Allah kazasız belasız hizmet etmeyi nasip etsin. Hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Hayırlı olması dileklerini ileten Kaymakam Turgut Çelenkoğlu ise "Sorunları çözebilmek için bir mekanda, bir arada bulunmak şart. Servis araçları olarak, en azından bundan sonra, bireysel olarak değil, birlikte hareket edeceksiniz" dedi. Salihli'nin yoğun araç ve motosiklete sahip bir kent olduğunu dile getiren Çelenkoğlu "Bu da trafikte sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor. Kurallara uyulmaması konusunda halen inat eden sürücülerimiz var. Bir yandan, yollarımız daha kaliteli hale getirilsin isteniyor, ama bunları yerine getirince de sürat artıyor. Suratların artması da üzücü kazayı beraberinde getiriyor. İnsan bir açıdan da yol yaptığına pişman oluyor. Yol bozukta olsa, iyi de olsa, şehir içerisinde bir hız limiti var. Sürücülerimiz bu limite dikkat etsin. Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz bu konuda denetimlerini sürdürüyor" dedi.

Konuşmaların ardından S.S.Salihli Umum Servis Araçları Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi'nin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

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