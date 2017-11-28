Salihli’de Traktör Eve Çarptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yoldan çıkarak, ahşap eve çarptı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yoldan çıkarak, ahşap eve çarptı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Hacıhıdır Mahallesinde meydana geldi. Gördes yönünden Salihli istikametine gitmekte olan M.T. (69) yönetimindeki 45 R 4357 plakalı traktör, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, F.K.'ye (58) ait eve çarptı. Kazada traktör sürücüsü yaralanırken, evde ise maddi hasar meydana geldi. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan traktör sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.