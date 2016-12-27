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Salihli’de Yakalanan Kapkaççı Tutuklandı

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Salihli’de Yakalanan Kapkaççı Tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde dün meydana gelen kapkaç olayında gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün meydana gelen kapkaç olayında gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Kendilerine gelen kapkaç ihbarını değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hemen olayın yaşandığı bölgeyi hemeni çembere aldı. Bölgedeki güvenlik kameralarından yapılan inceleme sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin O.I. olduğu tespit edildi. O.I, bölgede yapılan incelemede çalınan çanta ve içerisindeki malzemeler ile birlikte yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen O.I, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşçı, Salihli'de, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

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