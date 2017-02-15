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Salihlili 4 Judocu Milli Takıma Davet Edildi

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Salihlili 4 Judocu Milli Takıma Davet Edildi
Salihli Belediyespor Judo Takımının 4 sporcusu, Judo Federasyonu tarafından milli takım kampına davet edildi.

Salihli Belediyespor Judo Takımının 4 sporcusu, Judo Federasyonu tarafından milli takım kampına davet edildi.

Salihli Belediyespor Judo Antrenörü Oktay Ayaz, Mehmet Emin İlhan'ın Samsun'da yapılacak olan Ümit Erkek Milli Takımına, Hilal Öztürk'ün Trabzon'daki Ümit Bayan Milli Takımına, Sevgi Gezer'in ise Bolu ili Aladağ ilçesinde yapılacak olan Genç Bayan Milli takım kampına davet edildiğini söyledi. Ayaz, Kadir Bingöl'ün ise Ankara'da Büyük Erkek Milli Takım kampında çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Salihlili 4 Judocu Milli Takıma Davet Edildi

Salihlili 4 Judocu Milli Takıma Davet Edildi

Salihlili 4 Judocu Milli Takıma Davet Edildi

Salihlili 4 Judocu Milli Takıma Davet Edildi

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