Salihlili 4 Judocu Milli Takıma Davet Edildi

Salihli Belediyespor Judo Takımının 4 sporcusu, Judo Federasyonu tarafından milli takım kampına davet edildi.

Salihli Belediyespor Judo Takımının 4 sporcusu, Judo Federasyonu tarafından milli takım kampına davet edildi.

Salihli Belediyespor Judo Antrenörü Oktay Ayaz, Mehmet Emin İlhan'ın Samsun'da yapılacak olan Ümit Erkek Milli Takımına, Hilal Öztürk'ün Trabzon'daki Ümit Bayan Milli Takımına, Sevgi Gezer'in ise Bolu ili Aladağ ilçesinde yapılacak olan Genç Bayan Milli takım kampına davet edildiğini söyledi. Ayaz, Kadir Bingöl'ün ise Ankara'da Büyük Erkek Milli Takım kampında çalışmalarına devam ettiğini söyledi.