Salihlili Gençler Heyecanla Projenin Bitmesini Bekliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'ye kazandırılacak olan MABEM ve Koordinasyon Merkezi hizmet binasının inşaat çalışmaları ara vermeden...

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'ye kazandırılacak olan MABEM ve Koordinasyon Merkezi hizmet binasının inşaat çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Salihli gençliğinde heyecan oluştura projenin 2017 yılının sonuna doğru tamamlanması bekleniyor ve ilçenin kullanımına sunulması planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Salihli ilçe ziyareti esnasında temeli atılan MABEM ve Koordinasyon Merkezi hizmet binasının kaba inşaatında çalışmalar devam ediyor. Gençlerin eğitimi ve sosyo-kültürel etkinliklerine hizmet verecek olan MABEM bölümü 3 katlı olacak. İçinde 10 adet derslik, 2 adet Etüt Odası, kütüphane, öğretmenler odası, idareci odası, seminer salonu ve en üst katta çok amaçlı salon yer alacak. Koordinasyon Merkezinde de, zemin katta MASKİ birimlerinden 3 adet abone veznesi, 3 adet açma-kapama veznesi, proje odası, sayaç ve sicil veznesi bulunacak.

Koordinasyon Merkezi bölümünün 1. katında ise; MASKİ Şube Müdürü Odası, sekreterya ve 30 kişilik toplantı odası yer alacak. 2. katta Büyükşehir vezneleri, numarataj vezneleri, Çözüm Merkezi, Fen İşleri, Sağlık İşleri, Zabıta, İtfaiye, Temizlik, Hal-Garaj birimleri ve sosyal doku odaları bulunacak. En üst katında da Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Odası, sekreterya, VIP ve Dinlenme Odası yer alacak. Projenin 2017 yılının son döneminde hizmete kazandırılması planlanıyor.