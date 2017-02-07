Salihlili Kadınlar Manisa’yı Gezdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Haydi Kadınlar Manisa'ya projesi kapsamında, Salihli'nin Gökeyüp Mahallesinde ikamet eden kadınlar...

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Haydi Kadınlar Manisa'ya projesi kapsamında, Salihli'nin Gökeyüp Mahallesinde ikamet eden kadınlar ile Salihli Belediyesi Tezhip ve Minyatür Kursu ile El Sanatları Kursu kursiyerleri, kentin tarihi ve turistik yerlerini rehber eşliğinde gezdiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Haydi Kadınlar Manisa'ya" projesinin bu haftaki konuğu, Salihli Belediyesi kurslarından olan Tezhip ve Minyatür Kursu, El Sanatları Kursu kursiyerleri ile Gökeyüp Mahallesinde bulunan kadınlar oldu. Konuklar, gezi sorumlusu Canan Çağlayan Akyüz eşliğinde Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Güzelyurt Çocuk Kültür Sanat Merkezi, Atatürk Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı önemli projeleri yakından tanıma fırsatı bulan Salihlili Kadınlar, Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'nu beğeniyle inceledi. Gençlik Merkezi'nde verilen öğle yemeği molasının sonrasında Sultan Camii, Muradiye Camii, Niobe, Mevlevihane ve Ulu Camii ziyaret edildi. Ulucami'de verilen çay molasında dinlenen kadınlar, Manisa'yı yakından görme fırsatı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile kendilerine her anlamda destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ettiler.