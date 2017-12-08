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Salihlili Öğrenci Türkiye Üçüncüsü Oldu

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Salihlili Öğrenci Türkiye Üçüncüsü Oldu
Salihlili öğrenci Kodla(Ma)nisa projesi kapsamında hazırladığı işaret dili eğitim projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Salihlili öğrenci Kodla(Ma)nisa projesi kapsamında hazırladığı işaret dili eğitim projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Kurumu öğrencisi Hüseyin Üstündağ Kodla(Ma)nisa projesi kapsamında hazırlamış olduğu "Sessiz dünyanın sesi ol" işaret dili eğitimi projesi ile Fatih Eğitim Teknolojileri Zirvesi "Geleceğin eğitime katkı ödülleri" öğrenci kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye üçüncüsü Üstündağ, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Kurumu Müdürü Şahin Turanlı, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Öğretmen Taner Yörü ve velisi Erdem Üstündağ ile birlikte ilk ziyaretini Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Taner Yörü ile birlikte hazırladığı İşaret dili eğitim projesi olan "Sessiz dünyanın sesi ol" projesi ile Fatih Eğitim Teknolojileri Zirvesi geleceğin eğitime katkı ödülleri öğrenci kategorisinde 3. olan Hüseyin Üstündağ'ı tebrik eden Başkan Kayda, üstün başarısından dolayı hediye takdim etti. Ziyaretlerinden dolayı Hüseyin Üstündağ ve beraberindekilere teşekkür eden Başkan Kayda, Üstündağ'a eğitim hayatında başarılar diledi. Okul Müdürü Turanlı, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yörü ve Türkiye üçüncüsü Üstündağ ayrıca Kaymakam Turgut Çelenkoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilekj'i ziyaret etti.

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