Salihli’nin Fakülte Binasında Sona Gelindi

Salihli Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında yapılan protokolle yapımına başlanan Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binasında...

Salihli Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında yapılan protokolle yapımına başlanan Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binasında sona yaklaşıldı.

Salihli Belediyesi'nin yapım işini üstlendiği yarım kalan fakülte binasında çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlayacak olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, devam eden çalışmalar kapsamında dış cephesi mantolama ile kaplanarak modern bir görünüm kazandı. Fakülte binasının iç cephesinde ise asma tavanlar, elektrik tesisatı, tabana seramik döşeme ve yalıtım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fakülte binasının iç ve dış cephelerinde yapılan çalışmalarının tamamlanmasından sonra başlayacak olan çevre düzenlenme ve peyzaj çalışmaları yapılarak Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilecek.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Salihli'ye ekonomik anlamda büyük değer katacağını vurgulayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Fakülte binasında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 6 bin öğrenci, eğitim görmek için Salihli'ye gelecek ve ilçe ekonomisini canlandıracak. Fakültemiz 1 ay sonra tamamlanarak Rektörlüğe teslim edilecek. Salihli'ye hayırlı olsun" dedi.