Salihli’nin Sultanları, Alaşehir Maçına Hazır

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, kendi evinde konuk edeceği Alaşehir Belediyespor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, kendi evinde konuk edeceği Alaşehir Belediyespor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubunda mücadele eden ve 23. haftada konuk olduğu Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1'lik skorla kaybeden Salihli Belediyespor, ligin 24. hafta karşılaşmasında Alaşehir Belediyespor'u konuk edecek. Baş Antrenör Bora Şensoy ile Yardımcı Antrenörler Serdar Semerci ve Burak Simit yönetiminde Belediyespor tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Yeşil-Beyazlılar, Alaşehir Belediyespor karşılaşmasından galibiyet alarak mutlu ayrılmayı hedefliyor. Belediye Spor Salonunda Pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan karşılaşmaya tüm sporseverleri davet eden Baş Antrenör Bora Şensoy, "Bizlere her zaman gönülden destek olan tüm taraftarlarımızı Alaşehir maçına davet ediyorum " dedi.

Karşılaşma öncesi, Salihli Belediyespor grupta 29 puanla 9. sırada yer alırken, Alaşehir Belediyespor ise 52 puanla 3. sırada bulunuyor.