Salihli’nin Sultanları, Bursa Maçına Hazır

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, kendi evinde konuk edeceği Bursaspor'u yenerek taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, kendi evinde konuk edeceği Bursaspor'u yenerek taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubunda mücadele eden ve 20. haftada konuk olduğu Yeşil Bayramiç'i 3-1'lik skorla yenen Salihli Belediyespor, ligin 21. hafta karşılaşmasında Pazar günü Bursaspor'u konuk edecek. Baş Antrenör Bora Şensoy ile Yardımcı Antrenörler Serdar Semerci ve Burak Simit yönetiminde Belediyespor tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Yeşil-Beyazlılar, Bursaspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Salihli Belediyesi Kapalı Spor Salonunda Pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan karşılaşmaya tüm sporseverleri davet eden Baş Antrenör Bora Şensoy, "Deplasman maçlarında kazanmaya alıştık. Aynı başarıyı kendi evimizde oynadığımız maçları kazanarak sürdürmek istiyoruz. Bizlere her zaman gönülden destek olan tüm taraftarlarımızı Bursaspor maçına davet ediyorum" dedi.

Karşılaşma öncesi, Salihli Belediyespor grupta 27 puanla 9.sırada yer alırken, Bursaspor ise 45 puanla 5. sırada bulunuyor.