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Salihli’nin Sultanları Eli Boş Döndü

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Salihli’nin Sultanları Eli Boş Döndü
Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ligin 10'uncu haftasında Bahçelievler'e 3-1 yenilerek, İstanbul deplasmanından eli boş döndü.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ligin 10'uncu haftasında Bahçelievler'e 3-1 yenilerek, İstanbul deplasmanından eli boş döndü.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu'nda mücadele eden Bora Şensoy yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 10.haftasında İstanbul ekiplerinden Bahçelievler'in konuğu oldu. Bahçelievler Spor Salonu'nda oynanan maçta, yeşil-beyazlı ekip, rakibine 3-1 yenildi.

Son derece çekişmeli geçen ilk seti 25-22 alan ev sahibi Bahçelievler, maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan yeşil-beyazlı ekip, 2.seti 19-25 alıp, durumu 1-1'e getirdi. Ancak Salihli Belediyespor, 3.seti 25-16 ve 4. seti de 25-15 rakibine verince, 3-1 mağlup ayrılan taraf oldu. Yeşil-beyazlı ekip, bu mağlubiyet ile grupta 3. mağlubiyetini almış oldu. Karşılaşma sonrası hanesine 3 puan daha ekleyen Bahçelievler puanını 23'e çıkarırken, Salihli Belediyespor ise 20 puanda kaldı.

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