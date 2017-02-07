Salihli’nin Sultanları Moral Peşinde

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Çarşamba günü deplasmanda konuk olacağı Çanakkale ekibi Yeşilbayramiç'i yenerek, moral bulmak istiyor.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Çarşamba günü deplasmanda konuk olacağı Çanakkale ekibi Yeşilbayramiç'i yenerek, moral bulmak istiyor.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu'nda mücadele eden ve hafta sonu kendi sahasında konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a 3-1'lik sonuçla yenilen Salihli Belediyespor, ligin 20'inci haftasında Çarşamba günü Yeşilbayramiç'in konuğu olacak. Çanakkale Bayramiç Spor Salonu'nda saat 14.00'da başlayacak olan karşılaşma da Baş Antrenör Bora Şensoy yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek, hem yaraları sarmak istiyor.

Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor grupta 24 puanla 9.sırada yer alırken, Yeşilbayramiç ise 10 puanla 12.sırada yer alıyor.