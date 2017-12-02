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Salim Kayıcı: “Kick Boks Türkiye’de 3. Sırada”

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Salim Kayıcı: “Kick Boks Türkiye’de 3. Sırada”
Türkiye'de Kick Boks sporunun gün geçtikçe geliştiğini belirten Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Şu anda bakanlığımıza bağlı...

Türkiye'de Kick Boks sporunun gün geçtikçe geliştiğini belirten Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Şu anda bakanlığımıza bağlı aktif lisanslı sporcu sayılarında Türkiye'de Kick Boks 3. sırada. Bununla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Öncü Kick Boks Şampiyonası'nda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Organizasyonu gerçekleştiren Milli Takımlar Antrenörü Nusret Öncü'ye teşekkür eden Kayıcı, "Bildiğiniz üzere buradaki bütün hakemler, organizasyon görevlileri ve bütün çalışma arkadaşları Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından görevlendirildi. Muhteşem bir gece yaşıyoruz ve görüyorsunuz ki salon çok kalabalık. Türkiye'de Kick Boks'un ne kadar ilerlediğini buradan anlayabiliyorsunuz. Şu anda bakanlığımıza bağlı aktif lisanslı sporcu sayılarında Kick Boks 3. sırada. Bununla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Kick Boks'da hem amatör hem de profesyonel şubeler var"

Kick Boks'da hem amatör hem de profesyonel şubeler olduğunu ifade eden Salim Kayıcı, "Bu organizasyon profesyonel olan arkadaşlar tarafından yapılan bir etkinlik ve biz de federasyon olarak böyle bir oluşumu destekliyoruz. En son yapılan Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda 44 tane madalya aldık ve bundan dolayı çok mutlu olduk. Bize destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Genel Müdür ve Müsteşarımız Mehmet Baykan'a ve Spor Toto teşkilatına teşekkür ediyorum. Kick Boks, şu anda Türkiye'nin 81 ilinde var. Bundan sonra çalışmalarımıza en hızlı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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