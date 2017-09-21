Salıncak İpi Boğazına Dolanan Çocuk Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine salıncak ipi boynuna dolanan çocuk ambulans helikopterle sevk edildiği Tokat'ta hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine salıncak ipi boynuna dolanan çocuk ambulans helikopterle sevk edildiği Tokat'ta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Karaçayır mahallesinde çobanlık yapan Ferman ve Semra Sadak çiftinin 4 çocuğundan biri olan Muhammet Sadak (8) salıncakla oynadığı sırada salıncağın ipine dolandı. Bu sırada hayvanlarını ahıra götüren baba, ahırdan çıktığında oğlunu ipe dolanmış halde görünce hemen çocuğunu ipten kurtararak ambulans çağırdı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammed Sadak kurtarılamadı. Sadak'ın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Tokat Belediyesi cenaze aracı ile memleketine gönderildi. Olayın şokunu atlatamayan baba Ferman Sadak, oğlunun tabutunu cenaze aracına konulurken duygusal anlar yaşadı.

Tokat'a komşularına yardımcı olmak için gelen Karaçayır Mahalle Muhtarı Bilal Gündüz, yaşananları dile getirerek, "Komşu telefonla arayarak "acil arabayı al gel" dedi. Arabayı aldım 5 dakika sürmedi oraya gitmem. Babası çocuğu kucağına almış arabaya bindik. 400-500 metre ilerledik. O sırada ambulansla karşılaştık ve ambulansa devrettik. Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duyduğum kadarıyla salıncakta oynarken olmuş ama ben kendim görmedim" diye konuştu.