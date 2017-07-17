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Salıpazarı meydanı boş bırakmadı

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Salıpazarı meydanı boş bırakmadı
Samsun'un Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkarak, meydanları dolduran ilçe halkına teşekkür etti.

Cumhuriyet Mydanını hınca hınç dolduran vatandaşlara teşekkür eden Başkan Akgül, “Zaman, bir ve beraber olma zamanıdır. Birlik ve beraberlik karşısında hiç kimsenin bu milleti yıkmaya gücü yetmeyecektir. 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de  tüm Salıpazarılı hemşerilerimiz, çoluk-çocuk, genç-yaşlı –kadın demeden 15 Temmuz Şehitler Meydanını doldurdular. Bir kez daha gördüm ki bu aziz millete pranga vurulamaz. Bizde bu iman ve bu vatan sevgisi oldukça hainler emellerine ulaşamayacaktır. Tüm hemşerilerimi yürekten kutluyor, onlarla gurur duyuyorum. Bu ruh, sağcısıyla-solcusuyla, alevisiyle-sunnisiyle, Kürdüyle-Türküyle bizi biz yapan Çanakkale Ruhu idi. Mazlum coğrafyaların umudu olan Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve tavizsiz cesaretinden ilham alan milletimiz, yurdumuzun dört bir tarafında hainlere karşı direnmiş, devletinin ve milletinin yanında durarak geleceğine sahip çıkmıştır” dedi.

Özkan ŞENGÜN

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