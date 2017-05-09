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Salıpazarı'nda sıvasız boyasız bina kalmayacak

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Salıpazarı'nda sıvasız boyasız bina kalmayacak
Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda ilçede cadde ve meydanlara bakan binaların dış cephelerinin yenileneceğini açıkladı

Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde Belediye Başkanı Halil Akgül, Belediye Meclisi'nde alınan karar gereği ilçenin meydan tarafına bakan binalarda dış cephelerin yenileneceğini, yada boyanacağını açıkladı. Başkan Akgül, "Tarihi ve doğal güzellikleriyle son zamanlarda yerli turistlerin ilgisini çeken Salıpazarı İlçemizin bu çirkin görüntülerle anılmasını istemiyoruz" dedi.

Alınan Belediye Meclis Kararı'na göre Çarşamba istikametinden Salıpazarı’na girişi olan Çarşamba Caddesi ve Şehit Orhan Erdoğan Caddesi ile Cumhuriyet Meydanına bakan binaların tamamı, Gökçeli Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Yeşil Caddesi'ndeki binaların sıvasız ve boyasız olanlar öncelikle tespit edilerek, en kısa sürede çalışma yapılacak.

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