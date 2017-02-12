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Salıpazarı'nda yol çalışmasına hız verildi

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Salıpazarı'nda yol çalışmasına hız verildi
Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde ağır geçen kış şartları nedeniyle şehir merkezinde aksamalara uğrayan yol çalışmaları, havaların ısınmasıyla yeniden hız kazandı

Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde alt yapı ve kanalizasyon çalışmaları nedeniyle bir çok bölgede bozulan yollar sosyal medyada etki çekmişti. Salıpazarı Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin en işlek caddesi olan Yeşil Caddesi'nde yaya kaldırımı ve kilitli parke yol döşeme çalışmalarında başladı. 

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, "Birçok köyümüzün şehirle bağlantısını sağlayan, Salıpazarı ticaretinin yoğun yaşandığı Yeşil Caddemizin yol yenileme çalışmasına başladık. Su, alt yapı ve aydınlatma çalışmalarıyla birlikte yürütülmektedir. Özverili çalışmalarından dolayı Salıpazarı YEDAŞ ve Saski personeline de çok teşekkür ediyorum. Yine işlek caddelerimizden olan Vatan Caddemizin çalışmalarına da hafta içi başlanacaktır. Alt yapı çalışmalarının devam ettiği ilçemizde sabırla hizmetlerimizin yerine getirilmesini bekleyen hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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