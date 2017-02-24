SAL'lı öğrencilerden TBMM'ye çıkarma

TBMM'ne çıkarma yapan Samsun Anadolu Lisesi (SAL) İstanbul Derneği öğrencileri, Meclis'te iletişim kurabildikleri tüm milletvekillerini ziyaret etti.

TBMM'ne çıkarma yapan Samsun Anadolu Lisesi (SAL) İstanbul Derneği öğrencileri, Meclis'te iletişim kurabildikleri tüm milletvekillerini ziyaret etti. Bir ilke imza atan ve kendilerini 'Baba Koleji' olarak adlandırılan SAL'lı öğrenciler, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt'a, okul başkanlığı seçimlerinde yarışan gençlere göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. SAL'lı öğrenciler, 1984 yılında SAL'dan mezun olan AK Parti Çorum Milletvekili Tufan Köse'yi de ziyaret ederek, fotoğraf çektirdiler. Öğrenciler, bu imkanı sağlayan SAL Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'ye ve ilgi gösteren tüm milletvekillerine teşekkür ettiler.