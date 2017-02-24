TBMM'ne çıkarma yapan Samsun Anadolu Lisesi (SAL) İstanbul Derneği öğrencileri, Meclis'te iletişim kurabildikleri tüm milletvekillerini ziyaret etti. Bir ilke imza atan ve kendilerini 'Baba Koleji' olarak adlandırılan SAL'lı öğrenciler, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt'a, okul başkanlığı seçimlerinde yarışan gençlere göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. SAL'lı öğrenciler, 1984 yılında SAL'dan mezun olan AK Parti Çorum Milletvekili Tufan Köse'yi de ziyaret ederek, fotoğraf çektirdiler. Öğrenciler, bu imkanı sağlayan SAL Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'ye ve ilgi gösteren tüm milletvekillerine teşekkür ettiler.
- BIST 88.258
- Altın 145,283
- Dolar 3,5936
- Euro 3,8018
- Samsun 20 °C
- İstanbul 11 °C
- Ankara 11 °C
- İzmir 14 °C
- Ordu 18 °C
- Sinop 14 °C
- Giresun 15 °C
- Amasya 12 °C
- Rize 12 °C
- Trabzon 11 °C
- Elazığ’da Minibüsün Çarptığı Babaanne Öldü, Torunu Ağır Yaralı
- Giresunspor - Elazığspor Maçının Ardından
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Gaziantep Ve Kilis Bölgesini Ziyaret Etti
- Otomobil Alev Alev Yandı
- Kraliyetler İş Konseyi’nden Türkiye’ye Açılım
- Spor Toto Süper Lig
- Plovdiv’de Agra 2017 Fuarı Kapılarını Açtı
- Kuaför Kursiyerlerinden Kırsaldaki Kız Öğrencilere Saç Bakımı
- Ankara’da Otomobil, Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
- Mersin İdmanyurdu Üzerinden Akıllara Durgunluk Veren Dolandırıcılık İddiası
- Valilikten Seçmen Listesi Uyarısı
- Çavuşoğlu: "Münbiç’ten Sonra Hedef Rakka"
- Spor Toto Süper Lig
- Başbakan Yıldırım hizmete açtı
- 'Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır'
SAL'lı öğrencilerden TBMM'ye çıkarma
TBMM'ne çıkarma yapan Samsun Anadolu Lisesi (SAL) İstanbul Derneği öğrencileri, Meclis'te iletişim kurabildikleri tüm milletvekillerini ziyaret etti.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır'Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, eğitim kurumlarında yaşanan eksiklikleri yerinde görmek için yaptığı ziyaretlerine Terme Ahmet Ersoy ilkokulu ile devam etti. Başkan Kul, "Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır" dedi
SAL'lı öğrencilerden TBMM'ye çıkarmaTBMM'ne çıkarma yapan Samsun Anadolu Lisesi (SAL) İstanbul Derneği öğrencileri, Meclis'te iletişim kurabildikleri tüm milletvekillerini ziyaret etti.
Minik pilotlar havaalanındaSamsun Canik Belediye Evleri Anaokulu öğrencileri, 'Giysem Gezsem Öğrensem' projesi kapsamında pilot kostümü giyerek pilotluk mesleğini yakından tanıdılar
Minik öğrenciler İtfaiye Müdürlüğü'nü gezdiToptepe İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, yangın anında neler yapılabileceği hakkında bilgiler aldılar
Canik'in kardeş eli projesi örnek olduCanik Belediyesi tarafından, Suriye, Irak ve Afganistan'dan ilçeye gelen muhacirlere yönelik yürütülen "Kardeş Topraklarda Ensar Eli" projesi örnek alınıyor.
- Kuaför Kursiyerlerinden Kırsaldaki Kız Öğrencilere Saç Bakımı
- Eski Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu, Üniversitelilere Yeni Anayasayı Anlattı
- El Bab Şehidinin Burhaniye’deki Baba Ocağına Ateş Düştü
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Gaziantep Ve Kilis Bölgesini Ziyaret Etti
- Roman Vatandaşların Yaşam Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor
- Tesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken:
- Yol Haritası ‘Ara Güler’
- Bomba Yapımında Da Kullanılan Nitratlı Gübreler Reçete İle Satılacak
- Chp’li Atıcı Hakkari’de Protesto Edildi
- Arat: "İşsizliği Tek Haneli Rakamlara Düşürmeyi Amaçlıyoruz"
- Rize-artvin Havalimanı İnşaatı İçin Şantiye Alanı Çalışmaları Başladı
- 5’inci Ufka Yolculuk Bilgi Ve Kültür Yarışması’na Rekor Başvuru
- Değer Otizm Derneği Çekmeköy’de Bir Araya Geldi
- Aksaray’da Çobanlar Kıyasıya Yarıştı
- Deprem Bölgesinde Çadırda Cuma Namazı
- Azerbaycan Eğitim Bakanı Cabbarov, Ytb’yi Ziyaret Etti
- Yerde Bulduğu Para Emeklinin Maaşı Çıktı
- Doğu’da Kar Alanya’da Güneş Keyfi
- El Bab Şehitlerinin Naaşları Gaziantep’te
- Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı
1/20
- 'Ballıca Mağarası' ziyaretçilerini bekliyor
- Samsunspor- Mersin İdmanyurdu Maçı Foto Galeri
- Bu Aşkın Kahramanı Sensin Gala Gecesi
- Sivasspor - Samsunspor maçından enstanteneler...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.