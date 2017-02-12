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Şalmanlı Ve Erdemirburç Başarılarının Sevincini Kaymakam Nazlı İle Paylaştı

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Şalmanlı Ve Erdemirburç Başarılarının Sevincini Kaymakam Nazlı İle Paylaştı
Algoritma, Kodlama ve Arayüz Tasarımları alanlarında Code&Desing Academy tarafından dünya genelinde düzenlenen ve 9 milyon 896 bin 009 kişinin katıldığı...

Algoritma, Kodlama ve Arayüz Tasarımları alanlarında Code&Desing Academy tarafından dünya genelinde düzenlenen ve 9 milyon 896 bin 009 kişinin katıldığı yarışmada Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden katılan Petek Şalmanlı ile Bulut Erdemirburç bu alanda eğitim gören milyonlarca kişiyi geride bırakarak ilk 10'a girmeyi başarmalarının sevincini Kaymakam Namık Kemal Nazlı ile paylaştı.

Merkezi Finlandiya'da olan ve online sistem ile dünya genelinde milyonlarca öğrenciye jawa programlama dilini öğreten Code&Desing Academy Vakfı tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen yarışmada Ayvalıklı Şalmanlı dünya 4. sü ve Erdemirburç'un Kaymakam Nazlı'ya yönelik gerçekleştirdikleri ziyarette; Uluslar arası Kadın Sanatçılar Derneği (Femin&Art) Ayvalık Şubesi Başkanı Yazılım Mühendisi Gamze Oruç Altınok, eşi Ata Mahmut Altınok, Ayvalık İstiklal İlkokulu Müdürü Yusuf Turan, Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu Müdür Yardımcısı Fehmi Akırmak ve Ayvalık Ata Özel Öğretim Kursu Müdürü Hüseyin Şalmanlı da hazır bulundu.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette; iki başarılı öğrencinin Algoritma ve Kodlama Eğitmeni Gamze Oruç Altınok, geçtiğimiz yıl Ayvalık'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlattıkları çocuklara yönelik kodlama eğitiminde kısa bir sürede büyük bir yol kat ettiklerini hatırlattı. Eğitimlere katılan öğrencilerin azimleri sonucunda önemli bir seviyeye geldiklerini ifade eden Altınok, bilişimde artık Türk çocukları da dünyada hak ettiği yeri almaya başlamalarının ve artık uluslar arası arenada ulusal gururlar elde etmelerinden büyük onur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Ziyarette konuşan Kaymakam Namık Kemal Nazlı; her zamanki babacan tavırlarıyla karşıladığı 10 yaşındaki Şalmanlı ve Erdemirburç'un bilişim alanında elde ettikleri başarıyla Türkiye'nin gururu olmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Algoritma, Kodlama ve Arayüz Tasarımları eğitimleriyle öğrencilerin yeteneklerinin ön plana çıktığını savunan Kaymakam Nazlı, "Petek ve Bulut'un dünya genelinde elde ettikleri böylesi bir başarı sadece Ayvalık için değil, ülkemiz için de çok önemlidir. Bu çocuklarımız muhtemelen gelecekte bu alanda dünyanın sayılı bilişim programcılarının arasına gireceklerdir. İnşallah çocuklarımızın bu yöndeki çalışmalarını destekleyip, sayılarını arttıracağız." diye konuştu.

Ziyaret Kaymakam Namık Kemal Nazlı'nın başarılı öğrenciler Petek Şalmanlı ve Bulut Erdemirburç ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Şalmanlı Ve Erdemirburç Başarılarının Sevincini Kaymakam Nazlı İle Paylaştı

Şalmanlı Ve Erdemirburç Başarılarının Sevincini Kaymakam Nazlı İle Paylaştı

Şalmanlı Ve Erdemirburç Başarılarının Sevincini Kaymakam Nazlı İle Paylaştı

Şalmanlı Ve Erdemirburç Başarılarının Sevincini Kaymakam Nazlı İle Paylaştı

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