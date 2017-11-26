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Şalvarlı İtfaiyeciler Bilişim Fuarı’nda Çocuklar Gibi Eğlendi

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Şalvarlı İtfaiyeciler Bilişim Fuarı’nda Çocuklar Gibi Eğlendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü itfaiyecilik eğitimi alan köylü kadınlar, bu yıl ilki düzenlenen Bilişim Fuarı'nda çocuklar gibi...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü itfaiyecilik eğitimi alan köylü kadınlar, bu yıl ilki düzenlenen Bilişim Fuarı'nda çocuklar gibi eğlendi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Avluburun Köyü'nde gönüllü itfaiyecilik yapan kadınlar Türkiye'nin ilk ve tek Bilişim Festivali niteliğindeki Kocaeli Bilişim Fuarı'nı ziyaret ettiler. Şalvarlı itfaiyecilere fuar ziyaretinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da eşlik etti. Gönüllü itfaiyeci kadınlar Bilişim Fuarı'nda sanal geçeklik gözlüğü takarak İzmit'te tarihi zaman yolculuğuna çıktılar. Formula 1 simülasyon aracını kullanan gönüllü itfaiyeci kadınlar çocuklar gibi eğlendiler. Sanal penaltı ile topa vuran şalvarlı itfaiyeciler futbolculara taş çıkardı. Teknolojinin bu kadar gelişmesi nedeniyle şaşıran şalvarlı itfaiyeciler unutamayacakları bir gün geçirdiler.

"Biz gönüllü itfaiyeciliği çok çok önemsiyoruz"

Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bugün Avluburun köyümüzde gönüllü bayan itfaiyeci kardeşlerimizle beraberiz. Onları tebrik ediyorum. Artık hayat müşterek. Tabi her köye itfaiye müfrezesi kurmak mümkün değil. Ama biz gönüllü itfaiyeciliği çok çok önemsiyoruz. Köylerimizde gönüllü itfaiyeciler yetiştiriyoruz. Hanım kardeşlerimize eğitim verdik. Erkeklerin önüne geçtiler, erkekler geri kaldı. Hem Türkiye için bir örnek oldu. Bana göre dünya için de bir örnek. Türkiye'nin gelişimi kalkınması dediğimiz olay zaten bu. Kadını ile erkeği ile hep birlikte yaşadığımız sorunlar karşısında çözüm buluyoruz" dedi.

"Yangına müdahale etmek bunu sürmekten daha kolay"

Gönüllü kadın itfaiyecilerden Formula 1 simülasyon arabası kullanan Saime Kıdık ise, "Traktörle bu hiçbir olur mu? Fuarda teknolojik olarak çok büyük ilerlemeler var. İlk defa geldiğimi için de eski yıllarla kıyaslama yapamam ama bayağı bir değişiklik var. Gençlerimiz çok şanslı. Bizim dönemimizde akıllı telefonlar bile yoktu. Yangına müdahale etmek bunu sürmekten daha kolay. Çünkü yangının eğitimini aldık. Ama eğitimini alırsak bunu da beceririz" ifadelerini kullandı.

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