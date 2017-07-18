Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyon alev alev yandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyon alev alev yandı.

Yangın, Karacabey ilçesi Taşlık Mahallesi girişinde meydana geldi. Mehmet Emin Atala, 47 KG 124 plakalı aracına Mudanya'dan saman yükledi. Karacabey'e 5 kilometre kala diğer sürücülerin selektör yapmasıyla bir gariplik olduğunu anlayan Atala, kamyonu müsait bir alanda durdurunca kasadaki samanların alev aldığını fark etti. İtfaiye ve jandarma ekiplerine haber veren Atala, hafif yaralandığı için hastaneye kaldırıldı.

Olayda kamyonet içerisinde 4 kişi olduğu öğrenilirken, Taşlık Mahallesi sakinlerinin müdahalesi ile yangının büyümesi engellendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, trafik bir süre kapatıldı. Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle dağılan duman yol üzerinde görüş mesafesini birkaç metreye kadar düşürdü.

Bir görgü tanığı, aracın kasasından yükselen alevlerin ilk dakikalarda rüzgarında etkisiyle yolun kıyısındaki kuru otlara sıçradığını ve alevlerin park halindeki bazı araçları da tehdit ettiğini belirterek, köylülerin müdahalesi ile bu durumun önüne geçildiğini ifade etti.