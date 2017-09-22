Saman Yüklü Kamyon Trafikte Zor Anlar Yaşattı

Eskişehir'de saman balyaları yüklü olan bir kamyondan uçuşan parçalar sürücülere zor anlar yaşattı.

Eskişehir'de saman balyaları yüklü olan bir kamyondan uçuşan parçalar sürücülere zor anlar yaşattı.

Eskişehir şehir merkezinde seyir halinde olan ve üzeri branda ile kapatılmayan kamyondan uçuşan samanlar, kazaya davetiye çıkardı. Herhangi bir koruması olmadan yüklenen saman balyaları, rüzgarın etkisiyle parça parça savrularak büyük risk oluşturdu. Yüzlerce balyanın yüklü olduğu kamyonda koruma olmamasının yanı sıra, yükünün de fazla olması gözlerden kaçmadı. Bir araçtan telefon kamerası ile çekilen görüntülerde uçuşan saman parçaları görülürken, kamyon sürücüsü yolda seyir halinde olan vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye soktu.