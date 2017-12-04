Samandağ’da Zabıtadan Pazar Denetimi

Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla pazar tezgahlarında denetim yaptı.

Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla pazar tezgahlarında denetim yaptı.

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi.

Sutaşı Pazarı'nda da rutin olarak yapılan denetimlerde pazarcı esnafının kurallara uyup uymadığı denetlendi. Koşullara uyan pazarcı esnafına teşekkür edilirken, kurallarla uymayanlar için gerekli işlemler yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların gördükleri olumsuzlukları, öneri ve şikayetlerini 0326 512 31 07 numaralı telefonu arayarak bildirmelerini istedi.