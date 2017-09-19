Samanlıkta Çıkan Yangın Dört Saat Sonra Söndürüldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, bir samanlıkta çıkan yangını itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, bir samanlıkta çıkan yangını itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Akçakale ilçesine bağlı Çamurlu kırsal mahallesinde meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı ileri sürülen yangında, Mahmut Ademeoğlu'na ait boş arazide yaklaşık 40 ton saman kül oldu. Şanlıurfa ve Akçakale ilçe belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.