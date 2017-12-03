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Samek’lerde Dersler Sürüyor

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Samek’lerde Dersler Sürüyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim sunan Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) eğitimler...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim sunan Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) eğitimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güneşler SAMEK'te dersler yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Güneşler SAMEK'te yer alan İğne Oyası branşına katılan kursiyerler bu hafta efe oyasını öğrenmenin heyecanı içerisindeler. İğne Oyası hakkında bilgiler paylaşan branş eğitmeni Bedriye Yenigün, "İğne oyası çok zor bir hobi. Oyanın sadece temel tekniklerini öğrenmek yaklaşık iki ay sürüyor. Bu dönem ki öğrencilerimizin hepsi yeni. İğne oyası yapmayı ilk defa burada deneyimlediler. Teknik derslerimiz sona erdi. Motif olarak ege yöresine ait olan "Efe Oyası'ndan başladık. Efe oyasının özelliği renkli ve üçgen ilmeklerden oluşmasıdır. Efe oyalarının bir diğer özelliği ise Ege Yöresinin renkli hayatını anlatan oyalar olması. Tüm kursiyerlerimiz birbirinden istekli ve hepsi isteyerek geliyorlar. Zaten iğne oyası sevmeden yapılacak bir iş değil. İğne oyası sabır gerektirir, sevgi gerektirir. Özveri ister. Bizler burada iğneyle kuyu kazıyoruz bir nevi" dedi.

İğne Oyası branşı kursiyer Mine Anabaş, "SAMEK kurslarında bu ikinci yılım. Almış aldığım eğitimlerden dolayı çok memnunum. Benim için SAMEK eğitici ve öğretici oldu. İğne oyasını çevremden görüyordum. Bende yapmak istiyordum. Meraklıydım. "Bende öğrenebilir miyim?" acaba diye düşündüm ve SAMEK kursuna başvuruda bulundum. Kursa başladıktan sonra iğne oyasında oldukça yetenekli olduğum ortaya çıktı. Kendime olan güvenim arttı. Renk renk, desen desen iğne oyasından motifler çıkartmaya başladım. Burada hem vaktimi çok güzel bir şekilde değerlendiriyorum, hem de çok güzel şeyler ortaya çıkarıyorum. Her sene çok farklı arkadaşlar ediniyorum ama hemen uyum sağlayabiliyorum. Öğrenmeye açık olan herkesi SAMEK kurslarına bekleriz" diye konuştu

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