Samek’ten Geri Dönüşüme Katkı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) dersler yoğun...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) dersler yoğun bir ilgiyle devam ediyor.

Bulvar SAMEK'te yer alan Geri Dönüşüm kursuna katılan kursiyerler, çalışmalar sayesinde geri dönüşüme katkı sağlıyor. Geri Dönüşüm branşı hakkında bilgiler paylaşan eğitmen Meral Erdem, "Gazete, dergi ve karton kullanarak evde kullandığımız bütün eşyaları yapabiliyoruz. Gazete kâğıtlarından sepetler, karton kâğıtlardan da tabureler yapıyoruz. Çalışmalarımıza önce kâğıtları kesip onları sararak başlıyoruz. Malzeme alma gibi bir derdimiz olmuyor. Zaten amacımız geri dönüşümü sağlamak. Kullanılmış gazete kâğıtlarını, yumurta kolilerini ve karton kutuları kullanıyoruz. Bir süre sonra etrafımızdaki insanlar bu malzemeleri bize getirmeye başlıyor. Böylelikle sadece biz değil, etrafımızdaki insanlarda geri dönüşüme katkıda bulunuyor. Yaptığımız ürünleri satın almak isteyen bile oluyor. Geri dönüşüme katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Geri Dönüşüm Branşı hakkında düşüncelerini belirten kursiyer Hülya Gedikoğlu,"Emekli olduktan sonra SAMEK kurslarına başladım. Geri dönüşüm dersinde kullanışlı ürünler yapıyoruz. Hocamız ana temaları öğrettikten sonra evde kendimiz bile birçok değişik iş üretebiliyoruz. Önceleri evimizdeki yumurta kolilerini, kavanozları çöpe atıyorduk. Buraya geldikten sonra onları tekrar kullanılabilir hale getirmeyi öğrendik. Şimdi çöplere bile bakar olduk. Gazeteden sepetler yapıyoruz. Hatta mukavva kartonlardan koltuk dahi yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemize böylesine yararlı bir kurs hizmetini bizlere sunduğu için teşekkür ediyorum" diye belirtti.