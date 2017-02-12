SAMGAZ: KONTROLLÜ GAZ VERMEYE BAŞLANDI

SAMGAZ, doğalgaz arızasının 48 saat içerisinde giderildiğini açıkladı. Binalara doğalgaz arzının dünden itibaren verilmeye başlandığı duyuran SAMGAZ, "Doğal gaz arzının sağlanması amacıyla yapılan işlemler ücretsizdir" dedi

Samsun'da yaşanan doğalgaz kesintisi ile ilgili SAMGAZ'dan dün sabah bir açıklama geldi. SAMGAZ'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "11 Şubat 2017 tarihinde gece 03.30 saatinde Kirazlık mevkiinde alt yapı kurumları tarafından yürütülen karayolu çalışmaları esnasında 20" çelik ana doğal gaz hattına hasar verilmiştir. Verilen hasar sebebiyle 20" çelik ana doğal gaz hattında zarar meydana gelmiş ve doğalgaz kaçağı oluşmuş olup, Tekkeköy haricinde şehir genelinde doğal gaz kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerimiz tarafından hasar noktasına 03.45 itibariyle intikal edilmiş ve gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 12 Şubat 2017 sabah saatleri itibariyle hasar giderilmiştir.

ÇALIŞMAMIZ 48 SAAT SÜRMÜŞTÜR

Ekiplerimiz, son kontrollerin yapılması ile birlikte dağıtım şebekesindeki bölge istasyonlarını sırasıyla devreye almaya başlayacaktır. Tüm şebekede yüzde 100 doğal gaz sağlanması akabinde, binaların da peyderpey doğal gaz arzı sağlanmasına gün (dün) içinde başlanacaktır. Bu süreçte ekiplerimizce binanızda doğal gaz arzı sağlanıncaya kadar güvenliğiniz açısından doğalgazlı cihazlarınızın ve ocağınızın kapalı olduğunu kontrol ediniz. 11 Şubat 2016 tarih 03.30 itibariyle inisiyatifimiz dışında başlayarak yaşanan bu olumsuz süreçte ekiplerimiz, 48 saattir aralıksız çalışmalarını sürdürmüş olup, devreye alma çalışmalarının başlaması akabinde en geç 24 saat içinde de (bugün) lisans bölgemiz genelinde doğal gaz arzı sağlanmış olacaktır.

HERHANGİ ÜCRET YOKTUR

Ekiplerimiz tarafından doğal gaz arzının sağlanması amacıyla yapılan işlemler ücretsizdir. Bu süre içinde özellikle ücret talep ederek arızayı gidermeye çalışan kişilere ve sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğine itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Gelişmeler ve detaylı bilgi www.samgaz.com.tr internet sitemiz aracılığı ile aktarılmaktadır. Yaşanan olaydan müteessir olduğumuzu bildirir, kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız" denildi.