SAMGAZ'dan basına teşekkür

SAMGAZ, Karayolları ekiplerinin viyadük çalışmasında deldiği ana dağıtım borusunun tamirat çalışmalarında kamuoyunu bilgilendiren basın kuruluşlarına yayımladığı mesaj ile teşekkür etti.

Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin viyadük çalışmasında SAMGAZ'a ait ana dağıtım borusunu delmesi sonrası faciayı önleyen SAMGAZ ekipleri, kamuoyunu bilgilendirme adına çalışma yapan basın kuruluşlarını yayımladığı mesajla teşekkür etti. SAMGAZ tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "11.02.2017 tarihinde; karayolu çalışmaları esnasında 20 çelik ana doğal gaz hattına verilen hasar ile ilgili; bizimle birlikte özveri ile çalışan gelişmeleri an be an takip ederek bilgilendirme çalışması için mesai harcayan tüm basın mensubuna teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz."