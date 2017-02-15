  • BIST 87.882
  • Altın 145,205
  • Dolar 3,6799
  • Euro 3,8919
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 4 °C

SAMGAZ'dan basına teşekkür

»
SAMGAZ'dan basına teşekkür
SAMGAZ, Karayolları ekiplerinin viyadük çalışmasında deldiği ana dağıtım borusunun tamirat çalışmalarında kamuoyunu bilgilendiren basın kuruluşlarına yayımladığı mesaj ile teşekkür etti.

Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin viyadük çalışmasında  SAMGAZ'a ait ana dağıtım borusunu delmesi sonrası faciayı önleyen SAMGAZ ekipleri, kamuoyunu bilgilendirme adına çalışma yapan basın kuruluşlarını yayımladığı mesajla teşekkür etti. SAMGAZ tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "11.02.2017 tarihinde; karayolu çalışmaları esnasında 20 çelik ana doğal gaz hattına  verilen hasar ile ilgili; bizimle birlikte özveri ile çalışan gelişmeleri an be an takip ederek bilgilendirme çalışması için mesai harcayan tüm basın mensubuna teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...14 Şubat 2017 Salı 10:00
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'13 Şubat 2017 Pazartesi 18:56
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'13 Şubat 2017 Pazartesi 18:49
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA13 Şubat 2017 Pazartesi 09:00
  • Salıpazarı'nda yol çalışmasına hız verildi12 Şubat 2017 Pazar 19:44
  • SAMGAZ: KONTROLLÜ GAZ VERMEYE BAŞLANDI12 Şubat 2017 Pazar 19:41
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor10 Şubat 2017 Cuma 09:45
  • Şüpheli şahısları ihbar edin09 Şubat 2017 Perşembe 17:52
  • 19 Mayıs'a üç yeni Köprü09 Şubat 2017 Perşembe 17:37
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'08 Şubat 2017 Çarşamba 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti