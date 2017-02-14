Samgaz’dan "Doğalgaz Kesintisi" Açıklaması

SAMGAZ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Samsun'da 2 gün doğalgaz kesintisine neden olan olayla ilgili ayrıntılı açıklama yaptı.

SAMGAZ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Samsun'da 2 gün doğalgaz kesintisine neden olan olayla ilgili ayrıntılı açıklama yaptı.

SAMGAZ'dan yapılan açıklamada, "11 Şubat Cumartesi 03.26'da 187 Doğal Gaz Acil İhbar Hattına gelen ihbar ile 03.33 itibariyle bölgeye intikal eden SAMGAZ acil ekiplerimiz, Samsun'a doğal gaz arzı sağlayan 20 inch çaplı çelik ana dağıtım hattına, bölgede yol çalışması yapan Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı inşaat şirketi tarafından hasar verildiğini ve kontrolsüz gaz çıkışı olduğunu tespit etmiş, ivedilikle çevre emniyetini almıştır. Bölgede çalışmalarına başlayan bakım ekiplerimiz tarafından, çelik ana hat üzerinde; hasarın önünde ve arkasındaki hat vanaları kapatılarak, hasarın giderilmesine yönelik işlemler için çelik hat boşaltılmaya başlanmıştır. Zorlu çevre ve atmosfer şartları altında sürdürülen çalışmalar neticesinde, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak hat içi yüzde 0 LEL seviyesinde tamamen doğal gazdan arındırılma zorunluluğu sebebiyle, aynı gün 20.00 saati itibariyle hasarlı bölgenin kesme ve kaynaklı birleştirme işlemlerine İtfaiye ekipleri nezaretinde başlanmıştır. Hattın kaynak işlemine müsait hale getirilmesi işlemleri doğal gazdan arındırılması gerekliliğine binaen uzun sürede gerçekleştirilmiştir" bilgileri verildi.

Doğalgaz hasarlarında; diğer alt yapı hizmetlerinden farkı, hasarlı bölgeye vanaları kapatır kapatmaz anında müdahale yapılamadığına dikkat çekilen açıklamada, "Müdahale için, hattın gazdan tamamen arındırılması gerekmekte olup; bu arındırma süreci, hattın uzunluğu, basıncı ve hasar noktasının geometrisine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Hasar tamir edildikten sonraki süreçte de yine aynı şekilde boru tekrar gaz ile doldurulurken, boru içindeki hava gaz karışımının patlama oranına gelmeyecek şekilde kontrollü yapılması zorunluluk arz etmektedir. Aksi halde doldurma esnasında patlama oranını yakalayan hava gaz karışımı, boru içindeki sürtünmeden kaynaklı ısınma nedeniyle patlamaya sebebiyet verebilmektedir. Bu bağlamda hat doldurulması da son derece dikkat gerektiren bir operasyon sürecidir. Ayrıca doldurulmuş hattın bu sefer tam tersi olarak havadan tamamen arındırılma süreci başlamaktadır. Bu süreçlerin tamamı birlikte değerlendirildiğinde doğalgaz hasarlarında operasyon süreleri uzun olabilmektedir. Söz konusu hasarla ilgili bir yandan teknik personellerimiz çalışırken diğer yandan idari personellerimiz tarafından tüm kurum ve kuruluşlara faks ile; konut abonelerine de SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Aynı zamanda internet sitemiz üzerinden de anlık bilgilendirme sürekli olarak gerçekleştirilmiştir. Bakım ekiplerimizce yürütülen hasar onarım işlemlerine paralel olarak işletme ekiplerimiz tarafından da gaz kesintisi yaşayan aboneler, coğrafi bilgi sistemi üzerinden tespit edilmiştir. Hasar onarımını müteakip, şebekeye doğal gaz arzı sonrası ekip hareket planları ve araç organizasyonları yapılmıştır. Bu organizasyonla saha ekiplerimiz, öncelikli olarak hastane, okul ve yurtlardan başlamak üzere abonelere yönlendirilmiştir" denildi.

155 bin 360 abone etkilendi

Operasyon süresince 29 bin 175 adet binada doğalgaz kesintisi olduğu ve bu binalarda mukim yaklaşık 155 bin 360 adet abonenin belirli sürelerde etkilendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çağrı merkezimizde 7 bin 867 adet ihbar telefonu değerlendirilmiş ayrıca abonelerimiz SMS ile bilgilendirilmiştir. Bilgi kirliliğini önlemek ve yanıltıcı haberlerin önüne geçmek amacıyla resmi internet sitemizde konu ile ilgili bilgiler yayınlanmış; gelişmeler, sitemizdeki haberler ile paylaşılmıştır. Buna rağmen bazı haber ve manşetlerin, net bilgi almadan kamuoyuyla paylaşılmış olduğu, vatandaşımızın da süreci farklı algılamasına sebebiyet verdiği üzülerek müşahede edilmiştir. Sonuç olarak; 13 Şubat Pazartesi 21.00 sularında, gaz yokluğuna dair alınan son ihbarlar ile operasyon tamamlanmış olup; normal işletme sürecine geçilmiştir. Alt ve üst yapı çalışmaları esnasında doğalgaz hatlarının mevcut olduğu alanlarda ki bu güzergahlar, uyarı levhaları ile belirlenmektedir; çalışmaların, denetimimiz altında sürdürülmesi, şehir genelinde çalışma yapacak kişi, kurum ya da kuruluşların bu düzene riayet etmelerinin gerekliliği, doğalgaz alt yapısındaki hasarların ağır sorumluluklar taşıdığı, alt ve üst yapı çalışmalarından kaynaklanan kaza, yangın, patlama, yaralanma, hasar görme ve ölümlü kazalardan çalışma yapan ekipler ve bu ekiplerin koordinasyon ve yönlendirmelerinden sorumlu çalışma talimatını veren yöneticilerin mesul olduğu şirketimiz tarafından her fırsatta dile getirilmektedir. Şehir genelinde herhangi bir kazı çalışması yapılacak ise mutlaka 444 1187 numaralı çağrı merkezimiz aranarak nezaretçi talep edilmesi, acil durumlar için ise 187 Acil İhbar Hattının aranması, bu tarz durumlar ile karşı karşıya kalmamak adına önem arz etmektedir. Bu vesile ile tüm Samsun halkına bir kez daha geçmiş olsun temennilerimizi saygıyla arz ederiz."

SAMGAZ, bu süreçte kendilerine destek olan kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.